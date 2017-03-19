taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

19.03.2017 - 06:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

Silivri TEM otoyolu Edirne yönünde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 KL 941 plakalı kamyon ile Mehmet Ali Adaş yönetimindeki 34 FEJ 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kaza nedeniyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan Mehmet Ali Adaş itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sağlık ekipleri Adaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Şevkiye Adaş ise sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEM otoyolunda kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersun Yanal: Bir çocuk ayağa kalktı

Ersun Yanal: Bir çocuk ayağa kalktı

6
Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

42
Cumhurbaşkanlığından Almanya'ya PKK tepkisi

Cumhurbaşkanlığından Almanya'ya PKK tepkisi

113
Okyanus Koleji öğrencileri teniste dünya şampiyonu

Okyanus Koleji öğrencileri teniste dünya şampiyonu

2
Kılıçdaroğlu şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Kılıçdaroğlu şehit yakınları ve gazilerle buluştu

21
Avusturya’da ırkçılık karşıtı protesto

Avusturya’da ırkçılık karşıtı protesto

5
Galatasaray havalimanında protestoyla karşılandı

Galatasaray havalimanında protestoyla karşılandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM