Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Silivri TEM otoyolu Edirne yönünde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 KL 941 plakalı kamyon ile Mehmet Ali Adaş yönetimindeki 34 FEJ 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan Mehmet Ali Adaş itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sağlık ekipleri Adaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Şevkiye Adaş ise sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEM otoyolunda kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.