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Silivri'deki ÇED toplantısında köylüyü azarlayan görevli

Silivri Seymen Mahallesi'ne yapılması planlanan Katı Atık Arıtma Merkezi'nin ÇED raporunu görüşmek için köye giden yetkili köylülere azarlar gibi konuşması tepkiye neden oldu.

DHA | 09.01.2018 - 21:41..
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Silivri'deki ÇED toplantısında köylüyü azarlayan görevli

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi'nde yapılması planlanan 'Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, bugün Seymen Köy Kahvesinde yapıldı.

KÖYLÜLER DE TOPLANTIYA KATILDI

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, köylüler katıldı.

Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik VİDEO

İSTAÇ YETKİLİSİ KÖYLÜLERİ AZARLADI

İSTAÇ adına toplantıyı düzenleyenlerin köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermediği iddiaları kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Köylülere "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyen kadın yöneticinin bu sözüne köylüler "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı.

Silivri'deki ÇED toplantısında köylüyü azarlayan görevli

BELEDİYE BAŞKANI ARAYA GİRDİ

Havanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. Kısa süre mikrofon gerginliği görülürken başkan Işıklar, şöyle dedi: "Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Siz bir kere bu söylem biçimi ile toplantıya başlarken yanlış yaptınız. Ben size esas yanlışı temelden söyleyeyim, burada kimsenin atık tesisi yapılacağından haberi yok. Görüşü alınacak kurumlar içerisinde belediye yok. Bize kimse saat kaç diye bile sormamış! Burada eylem yapılmasının insanların bu kadar sabırlı gözükmesini bile anlayışla karşılamanız lazım. Fikri alınacak kurumlar içerisinde belediye yok, mahallenin muhtarı yok. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil" dedi.

Silivri'deki ÇED toplantısında köylüyü azarlayan görevli

"TARIM ARAZİLERİNİN MAHVEDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Başkan Özcan, tesisin Silivri Belediyesi arazinin tamamı Seymen Mahalle Muhtarlığı içerisinde dolayısıyla Silivri Belediyesi sınırları içerisinde yapılmak istenmesine rağmen kendilerine hiçbir tebligat yapılmadığını anlatırken, "Biz kendi imkânlarımızla bakanlığının sitesinden bizzat arayarak tesisin yerini, içeriği öğrenmiş bulunuyoruz. Halkımızın duyarlılığını görüyorsunuz, biz bölgemizin birinci sınıf tarım arazisi olduğunu ve buradaki doğal zenginliğimizin mahvedilmesinin önüne geçmek istiyoruz, bunu korumak istiyoruz" diye konuştu.

Silivri'deki ÇED toplantısında köylüyü azarlayan görevli

"TOPLANTI AMACINA ULAŞMADI"

Silivri Belediye Başkanı, burada sadece İstanbul’un değil, bütün illerin tehlikeli atıklarının burada bertaraf edilme tesisi olarak planlandığını anlatırken,  yanlıştan vazgeçilmesini isterken şöyle konuştu: "Burada baskıyla veya istediğini dikte ettirmek mi bu toplantının amacı? Biz söyleyelim size tebliğ ediyoruz ne haliniz varsa görün bunu burada yapacağız demek mi istiyorlar? Bu ÇED toplantısının amacı bilgi edindirmek, halkın görüşünü almaktır. Vatandaşımızın tepkisi doğaldır, bu toprakları korumak öyle kolay değil. Halkımız bu toprağı tarımla korumaya çalışıyor, onun için hassas davranıyor. Çok haklı çünkü bu topraklar çocuklarına emanet edeceği geleceği, zenginlikleri bunlar. Anlayışla karşılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yetkililerin bu tutumunu kınıyoruz. Maalesef bu toplantı amacına ulaşmış değil, biz bu tepkiyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye’ye sesimizi duyuracağız.”

Silivri'deki ÇED toplantısında köylüyü azarlayan görevli

Silivri'deki ÇED toplantısında köylüyü azarlayan görevli

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