Silivri'deki fuhuş operasyonunda kadınlar AIDS'li çıktı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığından 142 personel ile 2 narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 5 otel ve 7 alkollü eğlence mekanına eş zamanlı operasyon yapıldı.

84 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

Operasyonda, 27 Moldova, 27 Ukrayna, 10 Fas, 6 Belarus, 5 Rus, 4 Gürcistan, 2 Özbekistan, 1 Ermenistan, 1 Kırgızistan ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 84 yabancı uyruklu kadınla Sulh Ceza Hakimliği tarafından eşini kasten yaralamak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

AIDS, FRENGİ VE HEPATİT C HASTALIĞI TEŞHİS EDİLDİ

En küçüğü 20, en büyüğü 44 yaşında olan yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınların 13'ünde AIDS, Frengi ve Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıklar tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Silivri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Arama yapılan mekanlarda ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve kaçak içkiler muhafaza altına alındı.

ZORLA FUHUŞ YAPTIRAN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın düzenlenen otel ve alkollü eğlence mekanı işletmecilerinden; A.D., E.B., Y.A., Y.G., N.B., C.Ç., Y.Ç., S.B., M.P. ve G.K. hakkında zorla fuhşa teşvik ve aracılık ile cinsel istismar suçlarından adli işlem başlatıldı.