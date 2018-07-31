taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.952
USD
4,9171
EURO
5,7534
ALTIN
193,61
PETR
74,2800

Silivri’deki yangında can pazarı

Silivri'de bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi mahsur kaldı. Dumanların sardığı eve ulaşan bir vatandaş bebeği kurtarmak için 5'inci kattan aşağıya sarkıttı.

İHA | 31.07.2018 - 20:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Atatürk Caddesinde meydana gelen olayda, eski eşyaların tutuşması sonucu apartman boşluğunda yoğun duman oluştu. Apartmanın 5'inci katında oturan Seyhan Akbaş ve çocukları Yusuf Emir ile Yiğit Efe bulundukları ikametten dışarı çıkamadı.

Silivri’deki yangında can pazarı VİDEO

CAMDAN SARKITTILAR

Camdan imdat çağrısıyla yardım isteyen kadının yardımına çevrede bulunan bir iş yerinde çalışan İkram Eryılmaz ve Barış Tutucu isimli vatandaşlar koştu. Yoğun dumanın arasından 5'inci kata ulaşmayı başaran Eryılmaz ve Tutucu çocuklardan bir tanesini merdivenlerden indirmeyi başardı. Evde mahsur kalan diğer çocuğu ise kurtarmak için 5'inci katın camından sarkıttılar.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Silivri İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek 5'inci kattan sarkıtılan küçük çocuğu ve annesini kurtardı.
Dumandan etkilenen çocuklar ve anne ile apartmandaki 5 kişi olay yerinde bekletilen ambulansta ilk müdahaleleri yapılarak Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

145
Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

1293
Polisi tehdit eden Adnan Oktar hayranı yakalandı

Polisi tehdit eden Adnan Oktar hayranı yakalandı

181
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

303
Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

87
iPhone X kaynayan çamur testinde

iPhone X kaynayan çamur testinde

78
'Beyaz kod' veren doktor ölen yaşlı adamdan davacı oldu

'Beyaz kod' veren doktor ölen yaşlı adamdan davacı oldu

649
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM