Silivri'ye metro müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Silivri'ye getirilmesi için planlama çalışmaları yapıldığını açıkladı.

"32,5 KİLOMETRELİK METRO"

opbaş, "32,5 kilometre Silivri'ye metro gelecek. Metro çalışmasını programa alıyoruz, şu anda projeleri yapılıyor. Bin metresi 50 milyon dolar. 32,5 kilometre çarpı 50 dediğin zaman ne yapıyor? 1,6 milyar dolar. TL'ye çevirdiğin zaman 6 katrilyondan fazla. Şu anda Büyükşehir olarak devlete, bir finans kurumuna veya bir bankaya günü gelmiş bir lira borcumuz yok. Kasamızda paramız var. Kaynaklar aynı geliyor. Bütün Türkiye'deki belediyelere ne geliyorsa, bize de o geliyor."

"BU ŞEHİR KENDİ KAYNAĞINI ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR"

Topbaş ayrıca, "Hatta doğuya daha fazla gidiyor, bize daha az geliyor. Bu şehir kendi kaynağını, kendi üretmeye çalışıyor. Geçmişte bu kaynaklar neredeydi? Neden hizmete dönmüyordu? Silivri ilçesinin alt yapısı yoktu, su yoktu su. İlk yaptığımız iş bunlar oldu. Doğal gazı getirdik." diye konuştu.



