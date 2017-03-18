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Silivri'ye metrobüs hattı müjdesi

Silivri'ye kadar inşa edilmesi planlanan metrobüs hattı üzerinde çalışmalar başladı.

18.03.2017 - 16:04
  1. Haberler
  2. Projeler
Silivri'ye metrobüs hattı müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükçekmece'de yaptığı konuşmada İstanbul'un batısına üç yeni müjde verdi.

Silivri'ye metrobüs hattı müjdesi

BÜYÜKÇEKMECE METRO GELİYOR

İstanbul'da ciddi ölçekte metro inşaatlarıyla çalışmaların devam ettiğini söyleyen Topbaş, "Yapılacak olan 80-90 kilometre metronun ihalesini yaptık. Bugün toplantıda arkadaşlarım bahsetti, kararları verilmiş. Artık 7 tane havarayla birlikte bir sistem devreye giriyor. Arkasından yeni ihale aşamalarına giriyoruz. Bunlardan bir tanesi Bakırköy'den Sefaköy'e kadar gelecek metronun devamı olarak da Sefaköy'den TÜYAP'a kadar bir metro için çalışıyoruz. TÜYAP dediğim Büyükçekmece'ye kadar metro yapılacak. Bu çalışmaların projeleri bitti, artık ihale aşamalarına doğru giriyoruz." diye konuştu.

Silivri'ye metrobüs hattı müjdesi

"SİLİVRİ'YE KADAR METROBÜS HATTI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Büyükçekmece'nin merkez sorunlarını gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Topbaş, "Büyükçekmece'de merkezdeki sıkıntıyı giderdik, köprü çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışma ile orada bir rahatlık oluştu. Şimdilik Silivri'ye kadar metrobüs hattı üzerinde çalışıyoruz. Arkasında da 32,5 kilometre metronun projelendirmesini yapıyoruz. Aynı şekilde Esenyurt-Avcılar hattıyla ilgili de bir çalışmamız var. 32 kilometre 13 istasyon olarak yapılan hat da kısmen Büyükçekmece'den geçiyor. Bu da önemli ulaşım aksı oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

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