taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.935
USD
3,8880
EURO
4,5867
ALTIN
160,35
PETR
62,0400

Şıllık tatlısı coğrafi işaret oldu

Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'nın yöresel "şıllık" tatlısı, coğrafi işaret olarak tescillendi.

17.11.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu'nca onaylandı.

Şıllık tatlısı coğrafi işaret oldu

Tavada pişirilen krep hamurunun arasına ceviz konularak sarılması ve baklava gibi tepsiye dizildikten sonra üzerine sade yağlı şerbet dökülmesiyle yapılan şıllık tatlısı, kentte uzun yıllardır en çok tüketilen tatlı olarak dikkati çekiyor.

ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir Şanlıurfa'nın, zengin bir mutfak mirasına sahip olduğunu söyledi.

Şıllık tatlısı coğrafi işaret oldu

Şıllık tatlısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için 7 Temmuz'da başvuruda bulunduklarını anımsatan Demirkol, "Başvurumuz kabul edildi, inşallah 20 Kasım Pazartesi günü belgeyi teslim alacağız. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. İnşallah yöresel ürünlerimizi tescil etmek için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

"BİR KİLOGRAMI RAHATLIKLA YENEBİLİR"

Şanlıurfa Köfteci, Lokantacı ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak ise Şanlıurfa'nın en önemli tatlısı olarak bilinen şıllıkın, tescil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Şıllık tatlısı coğrafi işaret oldu

Türkiye'ye ve dünyaya şıllık tatlısını tanıtmak istediklerini dile getiren Kaçak, şöyle konuştu:

"Şıllık baklavadan daha hafif bir tatlı olduğu için her kesime hitap eden bir ürün. Tatlı seven kişi 1 kilogram şıllığı rahat yiyebilir. Genelde eskiden evlerde yapılan şıllık, son dönemlerde iş yerlerinde de yapılarak yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunuluyor. Bu yöresel tatlımızı daha çok kesime tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için gereken çalışmaları yapacağız."

Şıllık tatlısı coğrafi işaret oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Çarşısı'nda görevli şıllık ustalarından Sevim Çatalaşan ise şıllık tatlısının Şanlıurfa'ya has lezzet olduğunu belirterek, gelen misafirlere tavsiye ettiklerini anlattı.

Vatandaşlardan Mustafa Kılıç da bu ürünün damak tadına uyan hafif bir tatlı olduğunu belirterek, baklavadan daha çok tercih ettiklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Kıbrıs şehitlerine 54 yıl sonra cenaze töreni
Kıbrıs'ta, Rumlar tarafından 1963 yılında katledilen kayıp 3 şehit için cenaze töreni düzenlendi.
Evlerinden 10 torba çöp çıkan aileye yardım eli
Muş'ta ekipler, engelli anne ve kızının da yaşadığı evden 10 torba çöp çıkararak, burada temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Şehit Sefa Kabakkaya'ya veda
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya'nın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Atatürk Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu
Atatürk Havalimanı gümrük görevlilerinin bir günde ele geçirdiği kaçak sigara sayısı beş bin paketi buluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

269
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

394
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

118
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

120
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

254
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM