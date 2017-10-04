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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

TSK, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor.

04.10.2017 - 22:07
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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla sürüyor.

2'NCİ ORDU KOMUTANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Silopi'ye gelen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, incelemelerde bulunarak tatbikatı yerinde izledi.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, üçüncü kez gece tatbikatı yaptı. Askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı ve bu aşamanın, bölgeye gelen Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ile unsurların da katılımıyla müşterek icra edileceği bildirilmişti.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

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