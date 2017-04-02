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Silopi'de 133 korucu göreve başladı

Eğitimlerini tamamlayan 133 güvenlik korucusu, Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törende yemin etti.

02.04.2017 - 09:17
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Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, canlarını vatana adayan değerli koruculara minnettar olduğunu belirterek, terör örgütlerinin her engeline rağmen çok önemli yatırımları, hizmetleri getirdiklerini söyledi.

ŞIRNAK ÇOK DEĞİŞTİ

Bugün bir havalimanının bulunduğunu, her gün 3 uçak indiğini kaydeden Su, 20 yıl önce Şırnak'a havalimanı yapılacağının kimsenin aklından bile geçmediğini belirtti.

Silopi'de 133 korucu göreve başladı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Her alanda her türlü hizmetin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Su, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine halkın birlik ve beraberliğinin müsaade etmediğini anımsattı.

Su, sözlerini şöyle tamamladı: "FETÖ, PKK, DEAŞ, hangi terör örgütü olursa olsun, bunlara müsaade etmedik ve müsaade etmeyeceğiz. Tek terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Birliğimizi bozmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyeceğiz."

SİLAHLAR TESLİM EDİLDİ

Vali Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, güvenlik korucularına silahlarını teslim ederek başarı diledi.

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