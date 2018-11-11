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Silopi’de demir yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki trafik kazasında devrilen demir yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 11.11.2018 - 15:22..
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Kaza, Silopi ilçesi Çukurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AAR 197 plakalı demir yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Silopi’de demir yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada kamyon sürücü Halil Taşar (33) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Kadir Kurak (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Kurak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silopi’de demir yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İLÇE GİRİŞİ BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Taşar’ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri incelemelerde bulunurken, ilçe girişi bir süre trafiğe kapatıldı. Kadir Kurak’ın Silopi Devlet Hastanesinde tedavisi devam ederken, sürücü Taşar’ın cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’nın Narlıköyü’ne götürülecek.

Silopi’de demir yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Silopi’de demir yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Silopi’de demir yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Silopi’de demir yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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