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Silopi'de pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, piknik yaptıkları sırada üzerlerine yıldırım düşen 12 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 05.05.2018 - 15:50..
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Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Düzalan köyü yakınlarında piknik yaptıkları sırada yakınlarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti.

Olayda, Abuzer Akyel, Sena Terip, Ubeyt Başak, Songül Kabul, Emel Fındık, Elif Süer, Vildan Toğuç, Ayşe Gündoğan, Çiğdem Dikmen, Faruk Arsun ile ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı.

Silopi'de pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Faruk Arsun, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Silopi'de pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü

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