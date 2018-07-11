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Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce evlerini yıktığı vatandaşlar için inşa edilen modern konutlar tamamlanma aşamasına geldi.

AA | 11.07.2018 - 12:31..
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Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen operasyonla teröristlerden temizlenen ilçede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve oluşan tahribatın giderilmesi için yürütülen ihya çalışmaları sürüyor.

Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor

VİLLA TİPİ 522 KONUT

Bu kapsamda terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan veya kullanılamayacak duruma gelen vatandaşlar için yapımına başlanan, yöre mimarisine uygun, 2-3 katlı villa tipi tasarlanan 522 konutun inşasında sona gelindi.

Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor

270 bin metrekare alan üzerine kurulu projede, oyun parkı, otopark, spor sahaları, taziye evi, yürüyüş parkurları, sağlık ocağı ve alışveriş merkezi bulunacak, 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerin gelecek ayın sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor

30 AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK

Kamelya, parke taşlı yürüyüş parkurunun bulunduğu alana yaklaşık 7 bin ağaç dikimi yapıldı. Alışveriş merkezi, sağlık ocağı ve caminin yapımı ise sürüyor. Hak sahipleri 30 Ağustos'ta kendilerine teslim edilmesi planlanan yeni evlerine kavuşmayı bekliyor.

Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor

OYLAR HDP'YE GİTTİ

Yapılan bu hizmetlere rağmen Kandil'in partisi HDP, Silopi'den yüzde 75 oranında oy aldı.

Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor

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