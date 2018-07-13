Silopi'de toprağa gömülü 16 kalaşnikof bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde ekonomi politikalarının ne olacağını madde madde sıraladı.

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Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri Singapur Changi Havalimanı'nda 24 saat kesintisiz olarak vakit geçirmek nasıl bir şey; anlatılmaz yaşanır...