Silopili fırıncının terör örgütü FETÖ ve PKK'ya tepkisi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde fırıncılık yapan Abdurrahman Yakaomar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi bulunan eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'e tepki için oğlunun isminin değiştirilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

OĞLUNUN ADI 'YASİN AYTAÇ' OLSUN İSTİYOR

Silopi Adliyesi'ne 11 yaşındaki oğlu ile gelen Yakaomar, başarısından dolayı milli futbolcu Hakan Şükür'ün adını verdiği oğlunun isminin Yasin Aytaç olarak değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Yakaomar yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün söz konusu örgütle bağlantısının ortaya çıktığını anımsattı.

Buna tepki için 11 yıl önce oğluna verdiği Hakan Şükür ismini değiştirmek istediğini kaydeden Yakaomar, oğluna terör örgütü PKK'ya tepkisini göstermek için, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü ve Aytaç Baran'ın adını vereceğini söyledi.

"DARBE YANLISI OLDUĞU İÇİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya tepkisini dile getiren Yakaomar, şöyle konuştu:

"Milli takım ve Galatasaray'daki başarısı nedeniyle o dönemde dünyaya gelen oğluma Hakan Şükür ismini koydum. Bu darbeden sonra Hakan Şükür darbe yanlısı olduğu için oğlumun ismini değiştirmek istiyorum. İsmini Yasin Aytaç olarak değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra inşallah çocuğumuzu Yasin Aytaç olarak çağıracağız. Dilekçemizi mahkemeye verdik. Yasin ve Aytaç isimli iki iyi insan teröristlerce Diyarbakır’da şehit edildi. Hakan Şükür ismi yaşayacağına Yasinler, Aytaçlar yaşasın."