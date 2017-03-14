Silvan Barajı'nın yüze 70'i tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’da inşa edilen Silvan Barajı’nda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’de Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama barajı olan ve GAP’ın kilit tesisi durumunda bulunan Silvan Barajı’nın yüzde 70’ini tamamladıklarını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Baraj ile 2 milyon 350 bin dekar zirai araziyi modern sulama sistemine kavuşturacağız" ifadelerini kaydetti.

ATATÜRK BARAJI’NDAN SONRA İKİNCİ BÜYÜK BARAJ

Silvan Barajı’nın 175,5 metre yüksekliği ile bölgede Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliği taşıdığı, yüzde 70 fiziki gerçekleşmesi sağlanan barajın hiç sulama tesisi olmayan Silvan Ovasını suyla buluşturacağı ifade edildi. Aynı zamanda Batman sınırındaki köylerin arazilerini de suya kavuşturacak olan Silvan Barajı ile toplam 2 milyon 350 bin dekar zirainin sulanmasının hedeflendiği, 268 milyon TL yatırım bedelli barajın 160 MW kurulu gücünde olacağı kaydedildi.

SİLVAN İLETİM KANALI 1. VE 2. KISIM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Silvan İletim Kanalı 1. Kısım Projesi kapsamında bulunan 2 milyon 350 bin dekar arazi için ihtiyaç duyulacak ve Silvan Barajı’ndan alınacak 212 metreküp sulama suyunu ovalara aktaracak olan Babakaya Tüneli ve İletim Kanalı İnşaatı’nda çalışmaların devam ettiği, 240 milyon TL yatırım bedelli projenin 2018 yılında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Silvan Projesi çerçevesinde Diyarbakır merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda toplam 2 milyon 350 bin dekar alanı suya kavuşturacaklarını kaydeden Eroğlu, "Proje kapsamında bulunan Silvan Barajı, ara depolamaları ve sulama tesislerini hizmete aldığımızda ülke ekonomisine yılda 1,1 milyar TL katkı sağlanacak ve 305 bin kişiye de istihdam alanı oluşturulacak" dedi.