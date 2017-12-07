Silvan'da 2 terörist yakalandı

Silvan ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapmaya hazırlanan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişiye ait evlerde yapılan aramalarda patlayıcı ele geçirildi.
Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan B.N. ve R.E. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.