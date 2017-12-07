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Silvan'da 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 2 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA | 07.12.2017 - 14:10..
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Silvan ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapmaya hazırlanan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişiye ait evlerde yapılan aramalarda patlayıcı ele geçirildi.

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin evlerinde el yapımı patlayıcı bulunan B.N. ve R.E. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Silvan'da 2 terörist yakalandı

Silvan'da 2 terörist yakalandı

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