Silvan’da başıboş dolaşan köpekler korku salıyor

Köpeklerin Silvan’da şehir merkezinde başıboş dolaşmalarından rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerin gerekli önlemi almalarını istedi.

ÇOCUKLARIN KORKULU RÜYASI OLDU

Günlerinde kısa olması nedeniyle okul çocuklarının sabah erken çıkıp akşam hava karardıktan sonra eve döndüklerini belirten vatandaşlar, "Silvan İlçe merkezinde başıboş dolaşan köpekler çocukların korkulu rüyası haline geldi. Özellikle küpesiz olan köpeklerin barınağa alınmasını istiyoruz. Zenginler çocuklarını ya özel arabayla yada servisle okula gönderdiği için sorundan habersiz olabilir, ancak okula yürüyerek giden çocuklar köpeklerden çok tedirgin. belediye yetkilileri de zaman zaman şehirde dolaşırsa adeta sürü halinde başıboş dolaşan köpekleri göreceklerdir." dedi.