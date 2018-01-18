taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.258
USD
3,7897
EURO
4,6446
ALTIN
162,06
PETR
69,3900

Silvan’da başıboş dolaşan köpekler korku salıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan köpekler vatandaşları korkutuyor.

İHA | 18.01.2018 - 14:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Köpeklerin Silvan’da şehir merkezinde başıboş dolaşmalarından rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerin gerekli önlemi almalarını istedi.

Silvan’da başıboş dolaşan köpekler korku salıyor

ÇOCUKLARIN KORKULU RÜYASI OLDU

Günlerinde kısa olması nedeniyle okul çocuklarının sabah erken çıkıp akşam hava karardıktan sonra eve döndüklerini belirten vatandaşlar, "Silvan İlçe merkezinde başıboş dolaşan köpekler çocukların korkulu rüyası haline geldi. Özellikle küpesiz olan köpeklerin barınağa alınmasını istiyoruz. Zenginler çocuklarını ya özel arabayla yada servisle okula gönderdiği için sorundan habersiz olabilir, ancak okula yürüyerek giden çocuklar köpeklerden çok tedirgin. belediye yetkilileri de zaman zaman şehirde dolaşırsa adeta sürü halinde başıboş dolaşan köpekleri göreceklerdir." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

140
TÜSİAD isim değiştirdi

TÜSİAD isim değiştirdi

144
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

137
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

78
Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

21
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

385
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM