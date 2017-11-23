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Silvan'da sokağa çıkma yasağı

Silvan'da PKK'nın üst düzey elebaşlarına yönelik yapılacak operasyon nedeniyle bir mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23.11.2017 - 09:18
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sokağa çıkma

Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapılacağını açıkladı.

OPERASYON YAPILACAK

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan;  Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında ) 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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