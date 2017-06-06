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Silver Fast yatı Marmaris'te

Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon avroluk "Silver Fast" yatı Marmaris Limanı'na bağlandı.

06.06.2017 - 21:53
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Silver Fast yatı Marmaris'te

Charter yat firması Burgess'e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat, akşam saatlerinde ilçeye geldi.

YAKIT İKMALİ İÇİN GELDİ

Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.

Marmaris Körfezi'ndeki turistlerin yanı sıra liman boyunca demirli yelkenli ve motor yatlardaki çalışanlar da yata ilgi gösterdi.

Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yarın yapılacağı kaydedildi.

Silver Fast yatı Marmaris'te VİDEO

Silver Fast yatı Marmaris'te

HAFTALIK KİRASI 2 MİLYON 400 BİN

Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts’ın ürettiği ve içerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon avro.

YATIN ÖZELLİKLERİ

Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.

Silver Fast yatı Marmaris'te

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