Simav’da ilk defa üniversite sınavı yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, üniversite sınavının Simav’da ilk kez yapılmasından mutlu olduklarını, gençlerin bu sınava girmek için farklı il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayıp, bu uygulama ile ilçe merkezinden 1.250’ye yakın gencin Simav’da sınava gireceğini belirtti.

GÖREVLİLER BELİRLENDİ

YKS Koordinatörü, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Murat Özalp,"Sınavlar için ilçemizdeki Teknoloji Fakültesi, Osmanbey Ortaokulu, Dört Eylül Ortaokulu, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Simav Anadolu Lisesi, Fen Lisesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınav salonları ve sınav görevlileri belirlendi." dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Simav’da yapılacak olan YKS için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, Belediye Başkanlığı tarafından karşılama ekibi kurulduğu, Zabıta birimlerince öğrencilere yardımcı olunacağı bildirildi. Öte yandan ilçede bulunan otel, lokanta ve kafe işletmecileri tarafından, sınava girecek öğrencilere özel indirim uygulanacağı belirtildi.