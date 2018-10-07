Simav’da ilk kez KPSS yapıldı

Sınav komisyonu başkanı Doç. Dr. Murat Özalp, Simav ilçe merkezinde 7 okul ve yaklaşık 85 derslikte yapılması planlanan KPSS öncesinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve sınav için gerekli ortamların hazırlandığını bildirdi.

İLK KEZ SINAV YAPILDI

Çevre il ve ilçelerden de katılımın olduğu KPSS öncesinde adaylar üst aramasından geçilerek sınav salonlarına alındılar. Simav Anadolu Lisesi bina sorumlusu Doç. Dr. Nurullah Kıratlı, ortaöğretim KPSS’nın Simav’da ilk kez yapıldığını ifade etti.

"SINAVA HAZIR HALDE BEKLEDİK"

Nurullah Kıratlı, "Simav’da toplam bin 697 öğrenci sınava giriyor, görevli bulunduğumuz Anadolu lisesinde ise 486 öğrenci sınava giriyor. Sınavın önemini tehlikeye düşürecek herhangi bir sıkıntı olmaması adına saat 08’den itibaren emniyet görevlilerimiz ve bina sınav görevlileri burada sınava hazır haldeyiz. Öğrencilerimizi de almaya başladık, inşallah vatanımıza ve Simavımıza hayırlı olsun. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz" dedi.