Simge Fıstıkoğlu evlendi

2 yıldır birlikte olduğu Emre Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturan Simge Fıstıkoğlu'nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Ünlü izlenimci ressam Vincent Van Gogh'un çok bilinen 15 resmi, yaklaşık 5 ay süren bir çalışmayla seramik tablolara dönüştürüldü.

Türkiye'yi çok seven Japon futbolcu Nagatomo'nun, İnter'i kafasından sildiği ve Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.

4 bini aşkın yarışmacının katıldığı şampiyona, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

Çanakkale'de belediyenin temizlik işlerinde çalışan bir kişi, çöpte bulduğu yıpranmış Türk bayrağını önce öptü, sonra da güzelce katlayarak cebine koydu.

1 İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti ABD’de bir festivalde kaydedilen görüntüler, ‘sadece filmlerde olur’ dediğimiz sahnelerin gerçekliğiyle görenleri şoke etti.

2 Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'a, Türkiye karşısında hiçbir şansının olmadığı konusunda ilk uyarı Almanlardan geldi.

3 Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden Portekiz takımı Sporting Lisbon'un Başkanı Bruno Carvalho oyuncularını eleştirdi. Kendisine cevap veren 19 oyuncuyu da kadro dışı bıraktı.

4 Cinsel istismarla suçlanan Teksas vekili istifa etti ABD'de Teksas vekili Blake Farenthold, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa etti.

5 Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi Ahmet Kural-Sıla aşkının bitmesine neden olan Okan Can Yantır ile Sıla, mekandan birlikte ayrıldı.

6 Yunanistan: Yalnız değiliz Türkiye'nin Yunanistan'ı tahrik ettiğini savunan Bakan Kocias, ülkesinin Suriye ve Irak gibi olmadığını ifade etti.