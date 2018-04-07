Simge Fıstıkoğlu ve Emre Tavukçuoğlu'nun ilişkileri geçen yıl birinci yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri yemekte çektikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.
Sunucu Simge Fıstıkoğlu evlendi FOTO GALERİ
Gerçek aşkı bulan Fıstıkoğlu, Emre Tavukçuoğlu ile dünyaevine girdi.
KINA HATIRASI
Sunucu, geçtiğimiz günlerde aile yakınları ve arkadaşlarının katılığı kına gecesi yapmıştı.
SONUNDA İKNA EDEN BİRİNİ BULDU
Fıstıkoğlu daha önce verdiği bir röportajda "Evlilik için ikna edebilen olmadı.Yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüm. Evlenmeme 20 gün vardı. Sonrasında da hakikaten doğru insan çıkmadı." demişti.