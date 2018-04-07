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Simge Fıstıkoğlu evlendi

2 yıldır birlikte olduğu Emre Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturan Simge Fıstıkoğlu'nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 11:41..
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Simge Fıstıkoğlu ve Emre Tavukçuoğlu'nun ilişkileri geçen yıl birinci yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri yemekte çektikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Sunucu Simge Fıstıkoğlu evlendi FOTO GALERİ

Gerçek aşkı bulan Fıstıkoğlu, Emre Tavukçuoğlu ile dünyaevine girdi.

Simge Fıstıkoğlu evlendi

Simge Fıstıkoğlu evlendi

KINA HATIRASI

Sunucu, geçtiğimiz günlerde aile yakınları ve arkadaşlarının katılığı kına gecesi yapmıştı.

Simge Fıstıkoğlu evlendi

SONUNDA İKNA EDEN BİRİNİ BULDU

Fıstıkoğlu daha önce verdiği bir röportajda "Evlilik için ikna edebilen olmadı.Yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüm. Evlenmeme 20 gün vardı. Sonrasında da hakikaten doğru insan çıkmadı." demişti.

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