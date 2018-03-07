Simge Fıstıkoğlu nişanlandı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

NİŞAN ATMIŞTI

Güzel sunucu daha önce "Evlilik için ikna edebilen olmadı.Yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüm. Evlenmeme 20 gün vardı. Sonrasında da hakikaten doğru insan çıkmadı." demişti.

Aradığı aşkı sonunda bulan Simge Fıstıkoğlu, daha önce sevgilisini sır gibi saklamıştı. İlişkileri geçen yıl birinci yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri yemekte çektikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.