taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Simge Fıstıkoğlu sır gibi sakladığı ilişkisini ilan etti

Ünlü haber spikeri Simge Fıstıkoğlu, erkek arkadaşı Emir Tavukçu'yla ilişkilerinin birinci yılını kutladı.

15.05.2017 - 08:22
  1. Haberler
  2. Magazin

Güzel spiker, hayranlarından sır gibi sakladığı ilişkisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açığa çıkardı.

Fıstıkoğlu, sevgilisiyle birinci yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri yemekte çektikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımına yıl dönümü anlamına gelen '#happyanniversary' hashtag'iyle birlikte kalp emojisi ekledi.

"DOĞRU ADAMI BULAMADIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında verdiği röportajda "Evlilik için ikna edebilen olmadı. Yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüm. Evlenmeme 20 gün vardı. Sonrasında da hakikaten doğru insan çıkmadı." demişti.

Oysa Fıstıkoğlu, yaptığı yıl dönümü paylaşımıyla ilişkisinin 2016 Mayıs'ında başladığını göstermiş oldu. Yani Fıstıkoğlu, ilişkisine başladıktan bir ay sonra yaptığı röportajda sevgilisi olduğunu hayranlarından gizledi.

Simge Fıstıkoğlu sır gibi sakladığı ilişkisini ilan etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

51
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

65
Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor

Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor

7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

22
Hülya Avşar yatak reklamında oynadı

Hülya Avşar yatak reklamında oynadı

11
Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması

Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması

10
Macron'dan kıyafet açıklaması

Macron'dan kıyafet açıklaması

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM