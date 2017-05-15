Simge Fıstıkoğlu sır gibi sakladığı ilişkisini ilan etti

Güzel spiker, hayranlarından sır gibi sakladığı ilişkisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açığa çıkardı.

Fıstıkoğlu, sevgilisiyle birinci yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri yemekte çektikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımına yıl dönümü anlamına gelen '#happyanniversary' hashtag'iyle birlikte kalp emojisi ekledi.

"DOĞRU ADAMI BULAMADIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında verdiği röportajda "Evlilik için ikna edebilen olmadı. Yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüm. Evlenmeme 20 gün vardı. Sonrasında da hakikaten doğru insan çıkmadı." demişti.

Oysa Fıstıkoğlu, yaptığı yıl dönümü paylaşımıyla ilişkisinin 2016 Mayıs'ında başladığını göstermiş oldu. Yani Fıstıkoğlu, ilişkisine başladıktan bir ay sonra yaptığı röportajda sevgilisi olduğunu hayranlarından gizledi.