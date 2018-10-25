Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

Eylül ayının son günlerinde Mustafa Sandal'ın bir mesajı aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. Sandal'ın Simge'nin klibini paylaşarak "Aç koynunu geliyorum" mesajı kafaları karıştırdı.

"AŞK OLSA KOLUMDA OLURDU"

Simge, yeni şarkısı "Öpücem"in müzik listelerinde birinci sıraya yerleşmesini partiyle kutladı.

Parti sonrası basın mensuplarına konuşan ünlü şarkıcı, Mustafa Sandal ile aralarında çıkan aşk dedikodusuna da cevap verdi.

Simge, "Mustafa ile aşk yaşıyor olsam şu an yanımda, kolumda olurdu. Kendisiyle daha geçen gün tanıştık, bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum." şeklinde konuştu.