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Simge Tertemiz kendini yaktı

Manken ve oyuncu Simge Tertemiz, görevlilerin uyarılarına rağmen solaryumda fazla kalınca haşlanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

10.05.2017 - 09:13
  1. Haberler
  2. Magazin

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Önceki gün bir açılışta basın mensuplarıyla bir araya gelen Simge Tertemiz, üç hafta önce gittiği solaryumda fazla kalınca hastanelik olduğunu anlattı.
Ünlü manken ve oyuncu, "Gittiğim solaryumun lambaları yeni değişmişti. Görevli arkadaş aslında beni uyardı. 8 dakikadan fazla kalmamam gerektiğini söyledi. Ancak ben bir şey olmaz sandım ve 15 dakika solaryumda kalarak, tam manasıyla haşlandım.” dedi.

Solaryumdan çıktıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Tertemiz, "Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendime gelebildim. 10 gün boyunca sokağa çıkamadım, işlerimi iptal ettim. Evde de ilaç tedavisinin yanı sıra kremlerle ve zeytin yağıyla tedavi sürecine destek olundu." ifadelerini kullandı.

"GEREĞİNDEN FAZLA KALMAYIN"

2004 Best Model of Turkey birinciliği, 2004 Best Model of The World dördüncülüğü bulunan, aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde rol alan Tertemiz, solaryuma girmek isteyenleri "Aman olması gerekenden daha uzun süre solaryumda kalmayın.” diyerek uyardı.

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