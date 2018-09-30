Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

Geçtiğimiz aylarda Emina Jahovic'ten boşanan popçu Mustafa Sandal'ın adı, şarkıcı Simge ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

48 yaşındaki Sandal, 37 yaşındaki Simge'nin yeni çıkan klibini sosyal medya hesabından paylaşıp, altına "Aç koynunu geliyorum" notunu düşmüştü. Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı 'aşk ilanı' şeklinde yorumlanmıştı.

“ÖZEL YAŞAMA SAYGISIZLIK”

İddialar sonrasında Mustafa Sandal haberi yalanlarken, Simge'nin menajeri, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Prim yapmak ve kendi çıkarlarını gütmek amacıyla yapılan hareketi sanatçımızın özel yaşamına saygısızlık olarak nitelendiriyoruz." diyerek, Mustafa Sandal'ın prim yaptığını ifade etti.