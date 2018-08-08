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Simit satan çocuğa kemerle dayak atan kişi yakalandı

Simit sattığı öne sürülen küçük çocuğu bindiği halk otobüsünde kemerle dövüp sosyal medyada tepki gören kişi, gözaltına alındı.

DHA | 08.08.2018 - 07:20..
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Şanlıurfa'da, iddiaya göre, simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi.

Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Simit satan çocuğa kemerle dayak atan kişi yakalandı

GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN KİŞİ DE TEPKİ GÖRDÜ

Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görülürken, acımasız adamın söylediklerini çocuktan tekrar etmesini istediği de duyuluyor.

Bu anları izleyenler küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da simit satan çocuğa kemerle dayak VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüleri inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği bölgeyi saptadı. Çocuğun B.A. olduğu belirlenirken, onu kemerle döven Y.B. ise evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.B., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Görüntülerde dayak yiyen B.A'nın ise Çocuk Şubesi ekiplerince ifadesine başvurulacağı belirtildi.

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