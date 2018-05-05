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Simon Manastırı ziyaretçilerine tarihi yaşattırıyor

Hatay'da bulunan St. Simon Manastırı, doğası ve tarihi yapılarıyla şehrin önemli kültür yerlerinden biri.

AA | 05.05.2018 - 11:51..
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  2. Kültür Sanat

Hatay'ın Defne ile Samandağ ilçeleri sınırındaki Saint Simon Manastırı, eşsiz manzarası ve doğayla iç içe gezi rotasıyla şehrin önemli turizm merkezlerinden biri.

Simon Manastırı ziyaretçilerine tarihi yaşattırıyor

TERK- İ DÜNYA TARİKATI

Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, "Manastırın en büyük özelliği, burada Stilitler tarikatının yer alması ve insanların burada ayin yapması. Stilitler tarikatının kurucusu Saint Simon Stilit, aynı manastırın benzeri olan yere gidiyor ve orada adaşı yaşlı Simon'dan dini ders alıyor. Gördüğü eğitimden sonra Antakya'ya dönen Simon, burada manastırı kurarak tarikatlarıyla ilgili ayinler yapıp eğitimler veriyor. Tabii ki orada inzivaya da çekiliyorlar. Yaklaşık 1,5 metrelik genişliğinde 10 metre yüksekliğinde olan bu sütunların üzerinde kaldıkları için 'Terk-i Dünya Tarikatı' diyenler de var. Burası ayin yapmak amacıyla yapılmış bir yer" dedi.

Simon Manastırı ziyaretçilerine tarihi yaşattırıyor

ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLÜYOR

İçerisinde kilise, vaftizhane, sarnıç ve diğer mimari kalıntıların görülebildiği manastır, çevresindeki rüzgar gülleri, tarihi kalıntılarıyla ziyaretçileri kendine çekiyor.

Simon Manastırı ziyaretçilerine tarihi yaşattırıyor

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