Simon Nicholson'un 'Genç Houdini' kitabı yayımlandı.

Dünyanın en ünlü illüzyonisti! Peki adı efsaneleşmeden önce genç Harry Hudini kimdi? Londra, 1886. Lady Flora Cusp. Kendini yoksullar için kütüphaneler ve hastaneler kurmaya adamış hayırsever bir kadın.

Fakat bir gün ölü bulunur. Kim ona zarar vermiş olabilir? Bu suikastı kimin yaptığını bulmak ve silahlı adamı durdurmak Harry, Billie ve Artie'ye kalır. Fakat,

bu dava, derinlere indikçe karmaşık ve tehlikeli bir hal alır! Harry inanılmaz bir kaçış sanatçısı olabilir, ancak suikastçı onu hedef aldığında nasıl hayatta kalacak?

Yazar: Simon Nicholson

Yayınevi: Timaş Çocuk

Baskı yılı: 2018

Syf: 192

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