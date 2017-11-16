Simon Sebag Montefiore’den kadim şehrin tarihi: Kudüs

1965 doğumlu Simon Sebag Montefiore, Cambridge Üniversitesi, Gonville ve Caius College’da tarih eğitimi aldı. Geniş bir entelektüel birikime sahip olan yazar, bugüne kadarki parlak kariyerini aldığı çeşitli ödüllerle taçlandırdı.

ORTA DOĞU'NUN MAKÛS TARİHİ

Okuma masamda olan Kudüs kitabı ise eşi bulunmaz bir kaynak. Yayımlandığında kısa sürede çok satanlar listesine giren kitap dünyada birden fazla dile çevrilerek geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Orta Doğu tarihini yabancı tarihçilerin, yazarların hep dikkatini çekmiş ve bu acılı coğrafya üzerine ciltler dolusu kitap yazmışlardır. Tarih boyunca savaşların, katliamların, ölümlerin, insanlık dramların eksik olmadığı Orta Doğu bölgesi makûs kaderi ne yazık ki hiç değişmiyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA KUDÜS

Ünlü tarihçi bu değerli çalışmasında Kudüs’ü köklü tarihinden alıp günümüz siyasetine kadar olan sürecini mercek altına alıyor. Hem Yahudiler hem de Müslüman dünyası için önemli bir merkez olan Kudüs her zaman tartışmaların odağında olmuştur. Günümüzde bile hala anlaşmazlıklarla dolu olan Kudüs için iki taraf da geri adım atmazken, uluslararası yetkin siyasi otoritelerin de üzerine düşen politik görevi yeterince yerine getirmediğini söyleyebiliriz. Kudüs’ün kadim tarihini öğrenmek isteyenlerin başucunda bulundurması gereken kitap birçok sorunuza cevap niteliği taşıyor.

“Kudüs’ün görüntüsü bizzat dünya tarihinin kendisidir; hatta daha fazlasıdır; göklerin ve yerin tarihidir.”

Benjamin Disraeli

“Şehir tahrip edildi, tekrar inşa edildi, tekrar tahrip edildi, tekrar yapıldı. Kudüs ölene kadar bir âşıktan diğerine koşan bir nemfomanyak gibidir, eşini bir yandan yutarken diğer yandan hala ilişkiye girmeye devam eden bir karaduldan farksızdır.”

Amos Oz, A Tale of Love and Darknes





Bir kadim şehir olarak Kudüs

KUDÜS’ÜN TARİHİ

Kudüs’ün tarihi dünyanın tarihidir ama aynı zamanda Yahudiye tepeleri arasında bulunan mağrur bir vilayetin de geçmişidir. Kudüs, zamanında dünyanın merkezi olarak kabul edilirdi ve günümüzde bunun doğru olduğunu her zamankinden daha açık şekilde görmekteyiz. Şehir semavi dinler arasındaki mücadelelerin merkezinde yer alır, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman köktendincilerin gözünde kıymeti her geçen gün artmaktadır, medeniyetler çatışmasının stratejik savaş alanıdır.

Kudüs'ün Haçlı Ordusu tarafından kuşatılması

Yollarına devam eden haçlı ordusu, Toros'u geçip Ermeni hakimiyetinde bulunan Çukurova bölgesine girmiş ordan da Antakya önlerine kadar ilerlemişlerdir.

KOZMOPOLİT ANAVATAN

Ateizm ve inanç arasındaki cephe hattıdır, seküler ilginin odak noktasıdır. Komplo teorileri ile internet efsanelerin başlıca konusudur ve haberlerin yirmi dört saat yayınlandığı bir dünyada tüm kameraların ilgi odağıdır. Dini, siyasi ve medyanın ilgisi birbirini besleyerek Kudüs’ü dünya üzerinde en çok didiklenen bölge haline gelmiştir. Kudüs kutsal Şehri’dir ama bir yandan da her zaman hurafelerin, şarlatanların ve yobazlığın yuvası olmuştur; hiçbir stratejik önemi olmadığı halde tüm imparatorlukların arzusudur; pek çok mezhebin kozmopolit anavatanıdır ve bu mezheplerin tümü de şehrin sadece kendilerine ait olduklarına inanmaktadırlar.

Selahattin Eyyubi'in Kudüs'ü tekrar ele geçirmesi

ÜÇ DİNİN KUTSAL MEKÂNI

Kudüs pek çok adı olan bir şehirdir. Yine de her gelenek o kadar çok mezhepçidir ki diğerlerinin kullandığı isimler kabul etmez. Burası öyle zayıf bir mekândır ki Yahudi edebiyatında hep dişi olarak kabul edilir. Kudüs iki halkın başkentidir, üç dinin kutsal mekânıdır ve iki âlemde birden var olan tek şehirdir. Cennette ve dünyada, yeryüzündeki emsalsiz zarafeti, semadaki azametinin yanında hiç kalmaktadır.

Hz. İsa'nın doğduğu şehir olan Kudüs'ü Müslümanlardan almak İçin yola çıkan Haçlılar

Kudüs’ün hem dünyevi hem de semavi oluşu şehrin her yerde var olabileceğinin göstergesidir. Dünyanın dört bir yanında yeni Kudüslüler kurulmuş ve herkes kendi görüşüne göre Kudüs’e hayat vermiştir. Bu topraklar üzerinde İbrahim’in, Davud’un, İsa’nın ve Hz. Muhammed’in yürüdüğü söylenmiştir. Semavi dinler burada doğmuştur ve Mahşer ’de dünya yine burada sona erecektir.

Kudüs’ü 'Kudüs' kitabından öğrenin.

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