Simone Biles: ABD takım doktoru bana cinsel tacizde bulundu

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan 20 yaşındaki Biles, ABD'li jimnastikçiler Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman'ın ardından 54 yaşındaki Nassar hakkında taciz iddiasında bulunan isimler arasına katıldı.

"ANLATMAKTAN KORKMUYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Biles, "Hikayemi anlatmaktan korkmuyorum. Bu sporu çok seviyorum ve hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bir adamın ya da ona imkan sağlayanların benim sevgimi ve neşemi çalmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

1998-2015 yılları arasında 3'ü 13 yaşının altındaki toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul eden Nassar, geçen yıl aralık ayında görülen üç davada 60 yıl hapis cezası almıştı.