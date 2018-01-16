taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.439
USD
3,8194
EURO
4,6745
ALTIN
164,30
PETR
69,8200

Simone Biles: ABD takım doktoru bana cinsel tacizde bulundu

ABD'li jimnastikçi Simone Biles, milli takım eski doktoru Larry Nassar'ın kendisine de cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

AA | 16.01.2018 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Dünya

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan 20 yaşındaki Biles, ABD'li jimnastikçiler Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman'ın ardından 54 yaşındaki Nassar hakkında taciz iddiasında bulunan isimler arasına katıldı.

"ANLATMAKTAN KORKMUYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Biles, "Hikayemi anlatmaktan korkmuyorum. Bu sporu çok seviyorum ve hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bir adamın ya da ona imkan sağlayanların benim sevgimi ve neşemi çalmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Simone Biles: ABD takım doktoru bana cinsel tacizde bulundu

1998-2015 yılları arasında 3'ü 13 yaşının altındaki toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul eden Nassar, geçen yıl aralık ayında görülen üç davada 60 yıl hapis cezası almıştı.

Simone Biles: ABD takım doktoru bana cinsel tacizde bulundu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

38
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

102
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

22
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

150
Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

197
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

152
İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM