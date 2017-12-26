Şimşek: Yapay zeka dönüşümünü yakalamalıyız

Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada Gaziantep’in 96 yıl önce çok zor günlerden geçtiğini belirterek, verilen mücadele ile başarılı olunduğunu söyledi.

"100 YIL ÖNCEKİ OYUNLAR HALEN SERGİLENİYOR"

Şimşek, "O yokluk ve zorluklar içinde vatan ve bayrak için muazzam bir mücadele sergilenmiş, ülkemiz zor şartlarda buradaki istilayı kabul etmemiş. Bugün de maalesef 100 yıl önceki oyunlar halen sergileniyor. Bence 96 yıl önce Gaziantep’te olan o ruhun bugün devam etmesi çok önemlidir. Aslında bugün Gaziantep sanayideki dönüşümüyle ülkemizin en önemli dinamosudur." dedi.

"GAZİANTEP, ORTA DOĞU'NUN TİCARET ÜSSÜDÜR"

Gaziantep'in çevresindeki ateş çemberine rağmen başarıdan başarıya koştuğunu belirten Şimşek, "Bugün Gaziantep 96 yıl önceki sıkıntılarını geri bırakmış, Orta Doğu’nun ticaret üssü durumundadır." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜNÜ YAKALAMALIYIZ"

Gaziantep’in katma değerini yukarı çekmenin önemine dikkat çeken Şimşek, "Türkiye dünyadaki sanayi devrimini geriden takip etti. Şimdi 4'üncü sanayi devridir. Yapay zeka, bizim bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Dünya o kadar hızlı gelişiyor ki, metropollerin önemi daha çok ön plana çıkıyor. Eğer Türkiye başaracaksa Gaziantep gibi Türkiye’nin yeni dinamo motorlarının çalıştırması lazımdır." şeklinde konuştu.

Hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şimşek, "Yerelde belediyelerimiz büyük bir çaba içerisinde. Bu coğrafyada büyük oyunlar oynanıyor. Avrupa sınırlarını kaldırırken Orta Doğu’da neredeyse her kabile için farklı bir sınır istiyor. 96 yıl önceki şuuru canlı tutmak çok önemlidir. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Biz bu coğrafyada kardeşlik hukuku içerisinde herkes için daha çok hak ve özgürlük ama etnik ve mezhepsel sınıflar oluşturmadan çalışıyoruz. Türkiye medeniyet yarışında yoluna devam ediyor. Türkiye son 15 yılda Avrupa ile arayı 25 puan kapattı. Bu önemli bir başarı ama bu yetmez devamını getirmemiz gerekiyor. Ülkemiz için buradaki hamleler ilham kaynağı oluşturacak." dedi.

"PETROLÜMÜZ YOK AMA GİRİŞİMCİ RUHUMUZ VAR"

Şimşek sözlerine şöyle son verdi: "Petrolümüz yok ama girişimcilik ruhumuz var, genç dinamik nüfusumuz var. Türkiye’nin geleceği parlaktır. Öğrenci nüfusumuz Avrupa’da olsaydı oranın 8'inci nüfusu olarak büyük ülkesi konumunda olurdu."





Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.