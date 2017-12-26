taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.765
USD
3,8010
EURO
4,5128
ALTIN
156,29
PETR
65,2400

Şimşek: Yapay zeka dönüşümünü yakalamalıyız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Şimdi 4'üncü sanayi devridir. Yapay zeka, bizim bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor.” dedi.

İHA | 26.12.2017 - 10:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada Gaziantep’in 96 yıl önce çok zor günlerden geçtiğini belirterek, verilen mücadele ile başarılı olunduğunu söyledi.

Şimşek: Yapay zeka dönüşümünü yakalamalıyız

"100 YIL ÖNCEKİ OYUNLAR HALEN SERGİLENİYOR"

Şimşek, "O yokluk ve zorluklar içinde vatan ve bayrak için muazzam bir mücadele sergilenmiş, ülkemiz zor şartlarda buradaki istilayı kabul etmemiş. Bugün de maalesef 100 yıl önceki oyunlar halen sergileniyor. Bence 96 yıl önce Gaziantep’te olan o ruhun bugün devam etmesi çok önemlidir. Aslında bugün Gaziantep sanayideki dönüşümüyle ülkemizin en önemli dinamosudur." dedi.

"GAZİANTEP, ORTA DOĞU'NUN TİCARET ÜSSÜDÜR"

Gaziantep'in çevresindeki ateş çemberine rağmen başarıdan başarıya koştuğunu belirten Şimşek, "Bugün Gaziantep 96 yıl önceki sıkıntılarını geri bırakmış, Orta Doğu’nun ticaret üssü durumundadır." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜNÜ YAKALAMALIYIZ"

Gaziantep’in katma değerini yukarı çekmenin önemine dikkat çeken Şimşek, "Türkiye dünyadaki sanayi devrimini geriden takip etti. Şimdi 4'üncü sanayi devridir. Yapay zeka, bizim bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Dünya o kadar hızlı gelişiyor ki, metropollerin önemi daha çok ön plana çıkıyor. Eğer Türkiye başaracaksa Gaziantep gibi Türkiye’nin yeni dinamo motorlarının çalıştırması lazımdır." şeklinde konuştu.

Hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şimşek, "Yerelde belediyelerimiz büyük bir çaba içerisinde. Bu coğrafyada büyük oyunlar oynanıyor. Avrupa sınırlarını kaldırırken Orta Doğu’da neredeyse her kabile için farklı bir sınır istiyor. 96 yıl önceki şuuru canlı tutmak çok önemlidir. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Biz bu coğrafyada kardeşlik hukuku içerisinde herkes için daha çok hak ve özgürlük ama etnik ve mezhepsel sınıflar oluşturmadan çalışıyoruz. Türkiye medeniyet yarışında yoluna devam ediyor. Türkiye son 15 yılda Avrupa ile arayı 25 puan kapattı. Bu önemli bir başarı ama bu yetmez devamını getirmemiz gerekiyor. Ülkemiz için buradaki hamleler ilham kaynağı oluşturacak." dedi.

"PETROLÜMÜZ YOK AMA GİRİŞİMCİ RUHUMUZ VAR"

Şimşek sözlerine şöyle son verdi: "Petrolümüz yok ama girişimcilik ruhumuz var, genç dinamik nüfusumuz var. Türkiye’nin geleceği parlaktır. Öğrenci nüfusumuz Avrupa’da olsaydı oranın 8'inci nüfusu olarak büyük ülkesi konumunda olurdu."

Şimşek: Yapay zeka dönüşümünü yakalamalıyız


Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlginizi Çekebilir
Van'da bir yılda 4,5 tondan fazla eroin ele geçirdi
Van'da 12 ayda yapılan 172 operasyonda toplam 4 ton 545 kilo 586 gram eroin ele geçirildiği açıklandı.
Palandöken'de yeni yıl hazırlığı
Erzurum'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde yeni yıl hazırlıkları devam ediyor.
2 bin yıllık Hermes heykeli tesadüfen bulundu
Çorum’da bir çiftçi, tarla sürdüğü sırada bulduğu Roma Dönemi'ne ait olan ve "Hırsızlar Tanrısı" olarak adlandırılan Hermes heykelini müzeye teslim etti.
Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde 12 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

86
Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

84
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

85
Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

27
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

44
Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

67
Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM