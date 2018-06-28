taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6211
EURO
5,3498
ALTIN
186,14
PETR
77,1400

Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

2 gündür İstanbul'da beklenen sağanak yağışla birlikte peş peşe şimşekler de çakmaya başladı. Şimşek haritası gözlendiğinde İstanbul üzerindeki yoğunluk dikkat çekti.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 01:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

Türkiye'de İstanbul'u etkisi altına alan yağmur yağışı su baskınlarına da neden oldu. Yağmur ile birlikte başlayan şimşek çakmaları birçok insanın korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

İstanbul’da gökyüzünü şimşekler aydınlattı VİDEO

İSTANBUL'DA KORKU DOLU SAATLER

Yaklaşık 1 saat boyunca şiddetli yağmur yağışı arasında sürekli çakan şimşekler, gök gürültüsüyle birlikte korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Özellikle İstanbul'da etkili olan yağmur ve şimşek çakması, Avrupa'nın da bazı noktalarında kendisini gösterdi.

İtalya, İspanya ve Fransa'nın birkaç şehrinde şimşek çakması ve yağmur görüldü.

ŞİMŞEK HARİTASINI TAKİP ETMEK İÇİN

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

24
Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı

Sultangazi'de kaldırımlar sele dayanamadı

1
Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

4
Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

0
3 kişi İznik Gölü'ne girdi biri kayboldu

3 kişi İznik Gölü'ne girdi biri kayboldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM