Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

Türkiye'de İstanbul'u etkisi altına alan yağmur yağışı su baskınlarına da neden oldu. Yağmur ile birlikte başlayan şimşek çakmaları birçok insanın korkulu anlar yaşamasına neden oldu.
İstanbul’da gökyüzünü şimşekler aydınlattı VİDEO
İSTANBUL'DA KORKU DOLU SAATLER
Yaklaşık 1 saat boyunca şiddetli yağmur yağışı arasında sürekli çakan şimşekler, gök gürültüsüyle birlikte korkulu anların yaşanmasına neden oldu.
Özellikle İstanbul'da etkili olan yağmur ve şimşek çakması, Avrupa'nın da bazı noktalarında kendisini gösterdi.
İtalya, İspanya ve Fransa'nın birkaç şehrinde şimşek çakması ve yağmur görüldü.