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Sinabung Yanardağı yeniden aktif

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı, tekrardan kül ve duman püskürtmeye başladı.

İHA | 19.02.2018 - 16:03..
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Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nın 5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını, önceden alınan önlemlerle yanardağın çevresinde belirli bir güvenlik alanının oluşturulduğunu bildirdi.

Sinabung Yanardağı yeniden aktif

ARALIK AYINDA DA PATLAMALAR OLMUŞTU

Geçtiğimiz Aralık ayında yanardağda meydana gelen patlamanın ardından etkili olan kül yağmurları bölgedeki köyleri olumsuz etkilemişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010’da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda 2014 ve 2016’da meydana gelen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

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