taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6199
EURO
4,1227
ALTIN
141,04
PETR
47,1900

Sinan Akçıl: Bu konseri 15 Temmuz şehitlerimize borçluyuz

İstanbul Kilyos’ta sahneye çıkan şarkıcı Sinan Akçıl: 15 Temmuz’da Türk halkı olarak karşı koymasaydık bugün burada konser veremezdik.

11.07.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Magazin

Sinan Akçıl: Bu konseri 15 Temmuz şehitlerimize borçluyuz

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl önceki gün Kilyos'taki Solar Beach'te özel bir davete katıldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı ile ilgili duygularını dile getirdi.

"Türk halkı olarak 15 Temmuz'da karşı koymasaydık, burada ne müzik çalıyor olacaktı, ne de bir konser verebilecektik." diye konuşan Akçıl, şunları kaydetti:

"YAZ ŞARKILARI YERİNE HÜZÜN OLACAKTI"

"Yaz şarkıları yerine hüzün çalıyor olacaktı. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Onların sayesinde şu an burada şarkı söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın yürüyüşü olacak. Beni de davet ettiler. Yürüyüşe katılamıyorum ama sahnemde Türk bayrağı açacağım. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayalım ki ayakta kalalım. Çünkü o şehitler olmasaydı bu şarkıları söyleyemezdim."

"ÜLKEMİ KAYBETMEK İSTEMEDİM"

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine tepkisini gösteren ilk isimlerden olan Akçıl, daha önce bu konuda şunları söylemişti: "Bazıları kafasını devekuşu gibi gömüp beklerken, ilk tweet'imi atarak belgeledim duruşumu. 'Gerçek askerlerseniz gelip beni de tutuklayın, sizin Türk askeri olduğunuza inanmıyorum' yazdım. Ülkemi bu şekilde kaybetmek istemedim. O karanlık dönemde sinmiş bir sanatçı olacağıma, başım dik ülkesi adına gerekeni yapan biri olmak istedim. Bundan bir kahramanlık beklentim yoktu. O milli bir refleksti."

İlginizi Çekebilir
Bensu Soral Çağatay Ulusoy'u sildi
İçer'de dizisinin finalinden 20 gün sonra Bensu Soral'dan şaşırtan hamle!
Tanyeli'nin son hali şaşırttı
Eski dansöz Tanyeli, son haliyle görenleri şoke etti.
Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında
Gezi eylemlerinin ardından İngiltere'ye yerleşen Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün Yunan adalarında yakınlarıyla buluştu.
Demet Şener: Mahkemeye gelecek yüzleri yok
İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanma davasına imza atan Demet Şener, avukatıyla Nişantaşı City’s’deydi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

27
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

118
Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

27
Fikret Hakan hayatını kaybetti

Fikret Hakan hayatını kaybetti

45
Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

4
Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

33
Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM