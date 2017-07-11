Sinan Akçıl: Bu konseri 15 Temmuz şehitlerimize borçluyuz

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl önceki gün Kilyos'taki Solar Beach'te özel bir davete katıldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı ile ilgili duygularını dile getirdi.

"Türk halkı olarak 15 Temmuz'da karşı koymasaydık, burada ne müzik çalıyor olacaktı, ne de bir konser verebilecektik." diye konuşan Akçıl, şunları kaydetti:

"YAZ ŞARKILARI YERİNE HÜZÜN OLACAKTI"

"Yaz şarkıları yerine hüzün çalıyor olacaktı. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Onların sayesinde şu an burada şarkı söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın yürüyüşü olacak. Beni de davet ettiler. Yürüyüşe katılamıyorum ama sahnemde Türk bayrağı açacağım. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayalım ki ayakta kalalım. Çünkü o şehitler olmasaydı bu şarkıları söyleyemezdim."

"ÜLKEMİ KAYBETMEK İSTEMEDİM"

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine tepkisini gösteren ilk isimlerden olan Akçıl, daha önce bu konuda şunları söylemişti: "Bazıları kafasını devekuşu gibi gömüp beklerken, ilk tweet'imi atarak belgeledim duruşumu. 'Gerçek askerlerseniz gelip beni de tutuklayın, sizin Türk askeri olduğunuza inanmıyorum' yazdım. Ülkemi bu şekilde kaybetmek istemedim. O karanlık dönemde sinmiş bir sanatçı olacağıma, başım dik ülkesi adına gerekeni yapan biri olmak istedim. Bundan bir kahramanlık beklentim yoktu. O milli bir refleksti."