Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'ya eşek aldı

Burcu Kıratlı’yla aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Sinan Akçıl, güzel oyuncunun babası Kenan Erçetingöz ve annesi Gül Erçetingöz ile birlikte önceki gün Florya’daki bir mekanda buluştu.

AİLE YEMEĞİ

Şarkıcı, ailece kutlama yemeği yediklerini söyledi. Burcu Kıratlı, elindeki oyuncağı kimin aldığı sorulduğunda ise, “Sinan az önce hediye aldı” açıklamasını yaptı.

"EŞEKLİK ETTİM"

Şarkıcı, muhabirlerin "Neden Burcu Hanım'a oyuncak eşek aldınız?" sorusuna, "Çünkü onu bir sebepten dolayı kırmıştım. Yani eşeklik ettim. Ben de ona eşek aldım" cevabını verdi.