taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.54935
Euro
6.31865
Altın
1227.35
Borsa
90541.53
Gram Altın
219.018

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'ya eşek aldı

Son zamanlarda aralarında aşk yaşadığı iddiaları konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 07:09..
  1. Haberler
  2. Magazin

Burcu Kıratlı’yla aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Sinan Akçıl, güzel oyuncunun babası Kenan Erçetingöz ve annesi Gül Erçetingöz ile birlikte önceki gün Florya’daki bir mekanda buluştu.

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'ya eşek aldı

AİLE YEMEĞİ

Şarkıcı, ailece kutlama yemeği yediklerini söyledi. Burcu Kıratlı, elindeki oyuncağı kimin aldığı sorulduğunda ise, “Sinan az önce hediye aldı” açıklamasını yaptı.

"EŞEKLİK ETTİM"

Şarkıcı, muhabirlerin "Neden Burcu Hanım'a oyuncak eşek aldınız?" sorusuna, "Çünkü onu bir sebepten dolayı kırmıştım. Yani eşeklik ettim. Ben de ona eşek aldım" cevabını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

116
Rosie Huntington'ın sözleri melekleri kızdıracak

Rosie Huntington'ın sözleri melekleri kızdıracak

10
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

41
Endonezya'da cansız bedenler bulundu

Endonezya'da cansız bedenler bulundu

8
ABD'den Suudi Arabistan Katar baskısı

ABD'den Suudi Arabistan Katar baskısı

8
Nusret Amerika'da Türk bayrağıyla gezdi

Nusret Amerika'da Türk bayrağıyla gezdi

17
Netflix'den Osmanlı dizisi

Netflix'den Osmanlı dizisi

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM