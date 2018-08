Sinan Akçıl, son yaz konserini önceki gün İsfanbul Açıkhava’da verdi. Akçıl’ı dinlemeye gelenler arasında 2016 Best Model of Turkey ve 2016 Best Model of the World birincisi olan sevgilisi Gizem Kayalı da vardı.

"BU ÇOK GÜZEL"

Konser sonrası soruları yanıtlayan Akçıl, “Yazılan çizilenler değil, benim yanımdaki gerçektir. Bu yüzden saklamaya gerek duymuyoruz. Çok güzel bir aşk yaşıyoruz” dedi.