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Sinan Akçıl: En büyük avantajım baldızlarımın olmaması

Sinan Akçıl, yıllar önce ilişki yaşadığı Hadise ve kız kardeşlerine gönderme yaptı.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 10:56..
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Sinan Akçıl: En büyük avantajım baldızlarımın olmaması

Şarkıcı Sinan Akçıl, bir markanın reklam yüzü oldu. Tanıtımda gazetecilerin karşısına çıkan Akçıl, Otilla'dan ayrılma sebebini "Ona, yeterince kadar zaman ayıramadım, tek sorun bu. Kendisi benim Türkiye sınırları dışındaki en sevdiğim kişi olarak kalacak" sözleriyle açıkladı.

"BALDIZ YOKSA AVANTAJ"

Akçıl, "Ayrılıklarınız kanlı-bıçaklı bitiyordu. Avrupalı olunca mı böyle oluyor?" sorusu karşısında Hadise'ye de şu sözlerle taş attı: "Hayır, onların içerisinde de Avrupalı vardı. Tabii buradaki en büyük avantajımız baldızlarımın olmaması." Akçıl, son olarak "Kaderimde yazan ne ise o olacak" dedi. Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün Otilia'yı "Dikkatli ol" diye uyarmasına Sinan Akçıl, "Onu kaale almıyorum" diye karşılık vermişti.

Sinan Akçıl: En büyük avantajım baldızlarımın olmaması

Sinan Akçıl: En büyük avantajım baldızlarımın olmaması

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