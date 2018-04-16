Sinan Akçıl: İlahi yazıp okuyacağım

Pal FM’e konuk olan Sinan Akçıl, samimi açıklamalarda bulundu.

”Umre’ye gittikten sonra maneviyatım çok fazla yükseldi” açıklamasında bulunan Akçıl, “Çok yakında ilahi yazıp okuyacağını” söyledi.

"TAVAF ANINI TARİF ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Bir süre önce Umre’ye giden ve burada çektirdiği çok sayıda fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Akçıl Umre ziyareti sonrası Sinan Akçıl, “Kabe’yi tavaf ettiğim anı tarif etmem mümkün değil. O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim. İnşallah Hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum” açıklaması yapmıştı.