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Sinan Akçıl: Sevdiğim zaman tek eşliyim

Ünlü besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl, bir dergiye kaslı vücuduyla kapak oldu.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 10:31..
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Bir spor dergisine kapak olan Sinan Akçıl'ın karın kasları şaşırttı. Ancak kapaktaki baklavalarının photoshop olduğu iddia edildi. Sinan Akçıl eylül ayında Bodrum'da görüntülendiğine; kameraları görünce göbeğini içeri çekmişti.

Sinan Akçıl: Sevdiğim zaman tek eşliyim

"GÖBEK GİTTİ BAKLAVALAR GELDİ"

Akçıl karın kasları için, “8 ay 240 saat ağırlık idmanı yaptım. Çok aç kaldım. Göbek gitti ve baklavalar geldi” dedi.

"GERÇEK AŞKI ARARIM"

Sinan Akçıl aşka dair ise şunları söyledi: “Öyle daldan dala konan bir adam olmadım. Sevdiğim zaman tek eşliyim. Gerçek aşkı ararım, bulunca da gözüm başkasını görmez, aldatmam. Bende şeytan tüyü olduğunu söyleyen de var, soğuk bulanlar da!”

Sinan Akçıl 1 yıl aşk yaşadığı Romen şarkıcı Otilia Bruma’dan geçen Aralık’ta ayrılmıştı.

Sinan Akçıl: Sevdiğim zaman tek eşliyim

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