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Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia Eyüp Sultan'da

Sinan Akçıl’ın Rumen aşkı Otilia da İslam aleminin Ramazan’ını tebrik ederek, gönülleri fethetti...

30.05.2017 - 09:56
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DD

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle sanat dünyasının ünlü isimleri de Instagram ve Twitter hesaplarında bu mübarek ay dolasıyla mesajlar yayınladı. Sibel Can'dan İbrahim Tatlıses'e, Esra Erol'dan Alişan'a kadar çok sayıda ünlü, hayranlarına hayırlı Ramazanlar diledi. Bu mesajlardan en ilgi çekeni ise Sinan Akçıl'ın 5 aylık aşkı Otilia'ya aitti.

"HELAL SANA YENGE"

Rumen şarkıcı, daha önce Eyüp Sultan'da başını kapatıp dua ederken çekilen bir karesini paylaşıp "Müslümanlara hayırlı Ramazanlar dilerim." dedi. 24 yaşındaki şarkıcı, Türk hayranlarının gönlünü fethetti. Bu kareye "Helal sana yenge, geleneklerimize uyum sağladın." yorumları yapıldı.

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