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Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı

3 gün önce oyuncu Buse Narcı ile ayrılan şarkıcı Sinan Akçıl, 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 08:41..
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Buse Narcı ile ilişkisini üç gün önce bitiren Sinan Akçıl, 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile görüntülendi.

Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı

DRONE UÇURDULAR

Yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl ve Gizem Kayalı, birlikte görüntü vermemek için sıkı önlemler aldı. Bodrum Türbükü'nde objektiflere takılan çift, etrafta muhabirlerin olup olmadığını drone uçurarak kontrol etti.

"BUSE'YLE OLMADI"

Buse Narcı ile ilişkinin başında yollarını ayıran Sinan Akçıl, "Buse çok sevdiğim birisi, çok iyi bir insan. Tanışma aşamasındaydık ama olmadı. Kalbimde başka birisi var mı dersen evet var. Birkaç gün içinde el ele çekebilirsiniz, zaten o kişi benim kalbimdeki kişidir" demişti.

"SİNAN BENİM YUNAN HEYKELİM"

25 yaşındaki Buse, ilişkinin başında çok mutlu olduğunu söyleyerek "Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip" demiş, bu sözlerle de magazin gündemine gelmişti.

Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı

Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı

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