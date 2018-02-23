Sinan Canan’dan beynimizi bize tanıtan 17 alıntı

Yüksek lisans ve doktora sürecinde sinir bilimleri ve deneysel epilepsi üzerine çalışan Prof. Dr. Sinan Canan, aynı zamanda Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktral Geometri, Öğrenme, Lisan ve Afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke genelinde konferanslar düzenledi. Ardından da bilgilerini aktarmak için kitaplar yazdı.

Kitaplarına, “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler”, “Beynin Sırları”, “Değişen Beynim” ve “Unutulacak Şeyler” adını verdi. İşte bu kitaplardan derlenmiş beynimizde yolculuğa çıkaracak 17 alıntı…

Stres ve kaos

Beyin inşaatının ilk ana iskeleti, anne karnında ilk haftalarda ortaya çıkar.

Beynin Sırları – S.: 202

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Kişisel hayaller, kişiye özeldir.

Beynin Sırları – S.: 251

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Stres, insan için, gelişimin ve yeni düşüncelerin motorudur.

Beynin Sırları – S.: 29

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Kaos anlayışı, gelecek için planlar yapmayı değil, günü en iyi şartlarda yaşamayı öğütler.

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler – S.: 240

Bizi en iyi beyin anlar

Anlamlarını bilmediğimiz kelimelerle konuşuyor; karşımızdakinin söylediğini ancak kendi tanımlarımızla anlıyoruz.

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler – S.: 26

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Beyni anlamaya çalışan en gelişmiş aracımız yine beynin kendisidir.

Beynin Sırları – S.: 9

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Beynimiz bölük pörçük de olsa gelmeye devam eden sinyallerden, muhteşem bir dünya tasviri çıkarabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Beynin Sırları – S.: 157

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Bir insanın düşüncesinin sınırları, dil yeteneğinin sınırları tarafından belirlenir.

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler – S.: 22

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... Canlılar arasında duygusal nedenlerle ağlayan tek tür sadece insanlar...

Beynin Sırları – S.: 100

Değişmeden yaşanmaz

Her öğrendiğinizde değişirsiniz. Her düşündüğünüzde değişirsiniz. Değişmeden yaşamanız mümkün değildir...

Değişen Beynim – S.: 315

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"Zihin kontrolü paranoyası" ile zihin kontrolü, aslına bakarsanız en yaygın kontrol yöntemlerinden biridir.

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler – S.: 33

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Hafızayı, beynin diğer işlevlerini kuvvetlendirmenin yolu, onu farklı işlere, farklı deneyimlere zorlamak.

Beynin Sırları – S.: 233

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Tecrübeyle gelişen, değişen ve bir anı bir anıyla eşit olmayan bir algılama cihazına sahibiz.

Değişen Beynim – S.: 21

Dışarıdaki dünya

Ölüme hayret ediyoruz, yaşamak çok sıradan bir "hak"mış gibi...

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler

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Göğsünün ortasında atan kalbe dikkat edebilen insan için saatin tıkırtıları önemini yitirir ama zaman paha biçilmez hale gelir.

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler – S.: 155

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İnsan, aşkını düşündükçe kendisini ödüllendirilmiş hisseder, daha mutlu olur ve gittikçe onu daha fazla düşünmeye başlar. Dünyanın en tatlı kısır döngülerinden biri herhalde budur!

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler – S.: 67

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Hayatı izlemeyi unutmayın; zira dışarıda çok ama çok boyutlu bir dünya var!

Değişen Beynim – S.: 231

Damla Karakuş

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