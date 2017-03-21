Sinan Çetin Türkiye'yi terk ediyor

Yapımcı Sinan Çetin, önceki gün Roma'da ortaya çıktı. Bir mağazada otururken görüntülenen ünlü yapımcının, uzun süredir İtalya'da olduğu öğrenildi.

İTALYA'YA YERLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Roma'da ev kiraladığı öğrenilen Sinan Çetin, ilerleyen dönemlerde İtalya'da kalmak istiyor ve bu yüzden ev satın almayı düşünüyor.

MORALİ HALA BOZUK

Son dönemde oğlu Rüzgar Çetin yüzünden sıkıntılı günler geçiren Sinan Çetin'in, moralinin hala bozuk olduğu ve yüzünün gülmediği dikkatlerden kaçmadı.

OĞLU RÜZGAR ÇETİN, TRAFİK KAZASINDA 1 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sene İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında bir polisin şehit olmasına yol açan Rüzgar Çetin, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezaevinde kaldığı süre göz alınarak mahkemece tahliyesine karar verilmişti. Şimdilerde yurtdışına çıkma yasağı bulunan Rüzgar Çetin'in, tamamen beraat etmesinden sonra İtalya'ya yerleşip yerleşmeyeceği merak konusu oldu.