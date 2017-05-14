Sinan Gümüş'e Benfica talip oldu

Portekiz'in önemli gazetelerinden O Jogo, Sinan Gümüş'ün Benfica'ya önerildiğini ve transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu yazdı.

Sinan Gümüş'ün Galatasaray'da beklediği değeri görmediğini belirttiği için menajeri Ersin Akan'ın Benfica ile temasa geçtiği ve transferin gerçekleşmesi için yeşil ışık geldiği kaydedildi.

"DEVLER LİGİ'NDE OYNAYACAK"

Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada isyan etmiş ve, "Gittiler Rodrigues diye 3.5 milyon Euro'ya bir oyuncu aldılar. Sinan'ın tırnağı olamadı. Yönetim, paraları yanlış harcıyor, saçıyor. Elinde yıldız var. Oynat parlasın. Sinan, A Milli Takım'a çağrıldı ama pasaport sorunu nedeniyle oynayamadı. Yönetim, tetikçi gazetecileri kullandı. Yalan haberlerle Sinan'ı taraftarların önüne attı. Kimse ona sahip çıkmıyor. Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak bir takıma gidecek ve göreceksiniz kendini nasıl gösterecek." ifadelerini kullanmıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak gözden düşen 22 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon 17 maçta 634 dakika forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.