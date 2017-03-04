MHP'li Sinan Oğan, bir üniversitede katıldığı panelde konuşma yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

Sinan Oğan konuşmasında yeni gelen sistemde iki partinin Meclis'in dışına itileceğini belirterek, bu sistemin önünü MHP'nin açtını söyledi. Oğan, "MHP'li biri kendi partisinin kapatılmasına neden evet desin" diye sorduğu sırada "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla kürsüye atlayan bir genç tarafından saldırıya uğradı. Saldrırının ardından salonda karışıklık yaşandı.

Sinan Oğan'a kürsüde saldırı VİDEO

SİNAN OĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Sinan Oğan saldırının ardından konuşmasına devam etti; "Burası üniversite, burası özgür, demokratik tartışma alanıdır, fikirler tartışacaktır. O sebeple bu yaklaşımınızı doğru bulmuyorum." dedi.

MERAL AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Meral Akşener de Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Meral Akşener şu ifadeleri kullandı: "Sn Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Referandumda evet diyenlere herşey mübah, hayır deme hakkını kullanana saldırı."