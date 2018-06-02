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Sınav heyecanı uyutmadı

TEOG'un yerine getirilen ve bu yıl ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'na giren öğrenciler ve velileri heyecandan sahura kadar uyuyamadı.

İHA | 02.06.2018 - 11:48..
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Geçen yıl Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılan TEOG sınavı yerine, bu yıl Şubat ayında yapılması kararlaştırılan LGS sınavı, Kayseri’de 68 okulda 19 bin 603 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Sınav heyecanı uyutmadı


KURAN OKUYARAK BEKLEDİLER

Bu yıl ilk kez düzenlenen sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinde, okulların önünde beklemeye başladı. Çocuklarıyla birlikte okullara akın eden veliler de, sınav boyunca yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerim’den çocuklarının başarılı olması için dualar okudu.

Veliler ve öğrencileri ilk kez düzenlendiği için ve sisteme aşina olmadıklarını için heyecanlı olduklarını, heyecandan dolayı sahur saatlerine kadar uyuyamadıklarını dile getirdi.

Sınav heyecanı uyutmadı

SONUÇLAR 22 HAZİRAN'DA

İki oturum halinde uygulanacak olan sınavın ilk oturumu sabah 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Her bir oturumda öğrencilere seçmeli 90 soru sorulacak. Sınav sonuçları ise 22 Haziran’da açıklanacak.

Sınav heyecanı uyutmadı

Sınav heyecanı uyutmadı

Sınav heyecanı uyutmadı


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