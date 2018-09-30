Sınav için tel tokalar çıkarıldı, mendiller çöpe atıldı

İzmir'de ALES'e girenler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti. Saat 10.30'da başlayan sınav için adaylar, saat 09.30'dan itibaren salona alınmaya başlandı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yüzlerce aday, sınavda görevli polis memurları tarafından titiz bir şekilde aranarak içeri alındı. Kadın adaylar, küpelerini, yüzüklerini, hatta saçlarındaki tel tokaları bir çıkarmak zorunda kaldı. Şemsiye ile gelenlerin, şemsiyeleri de alınmadı.





KAPI GİRİŞİNDE BIRAKTILAR

Adaylar, şemsiyelerini ve bazı özel eşyalarını kapı girişinde bırakmak zorunda kaldı. Kağıt mendil ve kalem de yine sınav salonuna girişi yasak olanlar arasındaydı. Sınav merkezlerinin girişlerine de içeriye alınması yasak olan eşyaların listesi asıldı.





"HAYATIMIZ SINAV OLDU"

Sınava girmek için Ege Üniversitesi'ne gelen Engin Aykan, heyecanlı olmadığını çünkü sık sık sınavlara girdiğini söyledi. Daha önce de ALES'e girdiğini, ama tercih yapmadığını belirten Engin Aykan, "Yıllardır zaten sınavlara girip girip çıkıyoruz. Hayatımız sınav olduğu için heyecan kalmıyor" dedi.





BÖLÜME GÖRE SINAV YAPILSIN ÖNERİSİ

Yine ALES'e giren Rümeysa Uzun da ikinci kez şansını denemek istediğini dile getirdi. Sınavların yarıştan başka bir şey olmadığını söyleyen Uzun, soruların herkesin kendi bölümüne göre olmadığını vurgulayarak, "Bu nedenle sorun yaşıyoruz. Bölümümüze göre soru çıksa çok daha iyi olur. Bölüme göre sınav yapılmaması bizleri zorluyor" diye konuştu.

