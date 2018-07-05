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Sınav kalemleri köy çocuklarına gidiyor

Ardahan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, hafta sonu YKS'ye giren adaylardan sınav çıkışında topladıkları kalem ve silgileri köy okullarına dağıtacak.

İHA | 05.07.2018 - 09:39..
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Gönüllü gençler, Ardahan'da Hafta sonu yapılan Yüksek öğretime Geçiş Sınavı sonrasında bir kampanya başlattı. Üniversitedeki fakültelerde ve Ardahan'da bulunan liselerin önüne tezgah açan gençler, sınavda kullanılan kalem ve silgilerden bağış gerçekleştirdi.

"TEK KULLANIMLIK SANMA, ÇÖPE ATMA"

Gençlik Merkezi Lideri Tolgay Gökdemir, Gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin '"Tek kullanımlık sanma çöpe atmaya kalkma" Genç dönüşüm projesi kapsamında hafta sonu yapılan YKS sonrası adaylardan topladıkları kalem, silgi ve kalemtraşları köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracaklarını söyledi.

Sınav kalemleri köy çocuklarına gidiyor

KÖY OKULLARINA DAĞITILACAK

Tolgay Gökdemir, '"Genç bir nüfusa sahip Türkiyede ÖSYM tarafından neredeyse her hafta farklı bir sınav yapılmakta. ÖSYM, bu sınavlarda binlerce kalemlik dağıtmakta ve kalemliklerin içindeki kalem ve silgilerin çoğu insanlar tarafından sınav sonrası yeterince kullanılmamakta. Bizler, Ardahan Gençlik merkezi gönüllüleri olarak bunun farkına vardık ve ülkemizde en geniş katılımlı sınav olan Yüksek öğretime Geçiş Sınavının çıkışında işi biten kalem ve silgileri adaylardan topladık. Ardahan'daki köy okuluna okulların açılması ile birlikte giderek minik öğrencilere ÖSYM kalemliklerini ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sınav kalemleri köy çocuklarına gidiyor


İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Tolgay Gökdemir, gönüllü gençlerle birlikte gerçekleştirdikleri bu proje sayesinde hem israfın önüne geçtiklerini hem de köy okullarındaki minik öğrencilerin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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